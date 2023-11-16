Смесь «Карнавальной ночи» и «Чародеев»: этот советский новогодний фильм забыли, и очень зря

Тема Нового года была одной из самых важных в советском кинематографе. Режиссеры регулярно представляли свои ленты, многие из этих картин стали настоящей классикой кино. Однако некоторые шедевры были забыты публикой.

Так, в 1962 году звезда «Карнавальной ночи» Андрей Тутышкин представил свою работу, посвященную главному празднику в году. Он выпустил черно-белый короткометражный фильм «Как рождаются тосты», который позднее признали остроумной смесью шедевра Эльдара Рязанова и комедии «Чародеи», которая выйдет значительно позднее.

Действие в ленте происходит накануне Нового года в Гортопсантехочистводе. Начальник организации в исполнении Георгия Вицина старательно пытается придумать идеальный тост на фоне суматохи предстоящего праздника. Кроме него, в фильме задействованы Леонид Харитонов, Алексей Грибов, Тамара Носова и другие прославленные артисты.

Как отмечали зрители, ленту «Как рождаются тосты» отличает легкий сюжет и прекрасная игра актеров. А короткий хронометраж делает фильм идеальным для празднования Нового года, ведь не отвлекает публику от застолья и разговоров.