Смесь испанской и русских кровей: на детей Курниковой и Иглесиаса любо-дорого смотреть
Социальные сети артистов ломятся от восторженных комментариев.
Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали парой в 2001 году, познакомившись на съемках одного из клипов артиста. С того времени влюбленные вместе и воспитывают троих детей: двойняшек Николаса и Люси, а также младшую дочь Марию.
Знаменитости стараются не распространяться о своей личной жизни, предпочитая тихое семейное счастье. Но в редких случаях они все же делятся с поклонниками трогательными кадрами.
Например, не так давно в социальных сетях теннисистки появился трогательный снимок, где она в компании мужа играет с детьми на площадке. Кадр оказался одним из немногих, где запечатлены все члены семьи знаменитостей и даже их пес.
Поклонники остались в восторге от семейного снимка. В комментариях они осыпали супругов комплиментами, отметив, насколько красивыми растут их дети. По словам пользователей Сети, пятилетние двойняшки все больше и больше становятся похожи на своих родителей и уже совсем скоро покажут миру свои таланты.
«Вы все такие красивые», «Идеальная семья», — считают поклонники.