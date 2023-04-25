Смесь испанской и русских кровей: на детей Курниковой и Иглесиаса любо-дорого смотреть

Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали парой в 2001 году, познакомившись на съемках одного из клипов артиста. С того времени влюбленные вместе и воспитывают троих детей: двойняшек Николаса и Люси, а также младшую дочь Марию.

Знаменитости стараются не распространяться о своей личной жизни, предпочитая тихое семейное счастье. Но в редких случаях они все же делятся с поклонниками трогательными кадрами.

Например, не так давно в социальных сетях теннисистки появился трогательный снимок, где она в компании мужа играет с детьми на площадке. Кадр оказался одним из немногих, где запечатлены все члены семьи знаменитостей и даже их пес.

Поклонники остались в восторге от семейного снимка. В комментариях они осыпали супругов комплиментами, отметив, насколько красивыми растут их дети. По словам пользователей Сети, пятилетние двойняшки все больше и больше становятся похожи на своих родителей и уже совсем скоро покажут миру свои таланты.