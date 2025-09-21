Смесь «Игры в кальмара» и «Бумажного дома» — про самых мерзких богачей: 3 причины дать шанс испанской новинке Netflix

В «Бункере для богачей» богачи прячутся от ядерного апокалипсиса в условиях, которые больше напоминают пятизвездочный курорт. Создатели «Бумажного дома» не скрывают: они снова взяли набор проверенных трюков, перемешали и выдали новый сериал.

Тут и жестокая классовая драма в духе «Игры в кальмара», и стерильный минимализм «Платформы», и семейные разборки, достойные латиноамериканских мыльных опер.

Алекс Пина и Эстер Мартинес Лобато выстроили декорации в духе космического лайнера: стерильные коридоры, дизайнерские интерьеры и атмосферу холодной роскоши. На этом фоне разыгрывается драма о вине, классовом разделении и семейных скандалах — все то, что Netflix умеет подавать с блеском.

Сюжет: грехи прошлого и тесные коридоры

Главный герой Макс (Пау Симон) выходит из тюрьмы, где сидел за аварию, унесшую жизнь его девушки. Но мир снаружи рушится: на пороге война, и семья тащит его в подземный мегакомплекс Kimera Underground Park.

Там его ждут новые соседи — как назло, родственники погибшей девушки. В итоге мы получаем классический испанский микс: вина, страсть, взаимная ненависть и длинные диалоги в замкнутых пространствах.

Бункер наполняется другими богатыми семьями, у которых свои секреты и счеты. В воздухе витает напряжение — и не только от страха перед ядерной катастрофой.

Противостояние богачей и обслуживающего персонала, странные игры организаторов во главе с Минервой (Мирен Ибаргурен), постоянные намеки на то, что «не все так просто» — все это движет историю вперед, хотя местами сценарий застревает на круговой драме.

Атмосфера и визуал

Тут Netflix выкатил все свое техно-оружие: виртуальные продакшн-экраны, сложные декорации и HDR-картинку.

Сериал снимали в Tres Cantos — гигантском центре Netflix под Мадридом, где построили 7 тысяч квадратных метров бункера. В кадре это смотрится дорого: металлический блеск, холодные оттенки, строго выверенная геометрия.

Визуальный язык напоминает смесь «Платформы» и «Черного зеркала» — красиво, тревожно и чуть-чуть стерильно.

Жанровые игры

Алекс Пина называет проект «русской матрешкой жанров»: начинается как апокалиптический триллер, потом плавно перетекает в семейную мелодраму, а где-то к середине — в гротескный социальный эксперимент.

Смена тональности порой выглядит эффектно, но иногда сбивает темп. У сериала есть ирония над богатыми, и попытка критиковать их моральное разложение, и элементы классической мыльной оперы — со слезами, изменами и драматичными признаниями.

Вердикт

«Бункер для богачей» — это яркий аттракцион, в котором много красивых декораций, злободневных идей и крепкой актерской игры, но не хватает цельности.

Сериал собран из узнаваемых деталей: тут немного «Игры в кальмара», там кусочек «Черного зеркала», сверху приправа из «Бумажного дома».

Смотрится захватывающе, пусть и предсказуемо. Диссертаций по нему, конечно, не напишут, но для пары вечеров с попкорном — более чем сгодится.

