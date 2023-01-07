Смертельные инъекции ботокса? Гибель Кузнецовой из «Следа» будоражит по сей день

Алена Кузнецова сначала долгое время блистала на сцене театра родной Уфы, а в середине 2000-х перебралась в столицу. Она начинала с незначительных ролей в эпизодах сериалов «Кулагин и партнеры» и «Аэропорт». Постепенно Кузнецовой начали доставаться и более заметные персонажи. Зрители запомнили ее героинь в сериалах «След» и «Гражданка начальница», актрисой интересовались продюсеры и режиссеры.

Ее карьера могла бы развиваться и дальше, но Алена скоропостижно ушла из жизни. В октябре 2014 года 37-летнюю актрису без сознания обнаружили у нее дома. Причины ее гибели до сих пор остаются неясными. Кузнецова не жаловалась на здоровье, не имела хронических болезней и даже занималась спортом. Официальная версия — остановка сердца. Некоторые из родственников актрисы считают, что всему виной были уколы ботокса, которые Алена накануне делала у косметолога. Но проведенные экспертизы эти предположения так и не доказали. У Кузнецовой осталась маленькая дочка, которую взяли на воспитание ее родные.