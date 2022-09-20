Смертельное ДТП вновь аукнулось: новый удар для отбывающего наказание Ефремова

Михаил Ефремов в настоящий момент отбывает срок в колонии Белгородской области за смертельное ДТП, которое устроил в состоянии алкогольного опьянения летом 2020 года. Были такие, кто говорил, что 7,5 лет лишения свободы — слишком суровое наказание для столь талантливого артиста. Однако оказалось, что звезду ждет и более страшная расплата за содеянное.

Некий инсайдер из близкого окружения знаменитости, пожелавший остаться анонимным, заявил, что настоящие испытания для Ефремова начнутся после того, как он выйдет на свободу. По словам друга актера, тот рискует вновь пристраститься к спиртному, а также может сломаться психологически. Как выяснилось, на это есть причина: отбывающего наказание артиста ждет новый удар.

Дело в том, что ни дома, ни на съемочной площадке Ефремова никто не ждет. Место звезды в кинематографе уже занято другими талантливыми артистами, а это значит, что актер будет вынужден сидеть без работы. Семья Михаила Олеговича и вовсе, по слухам, уезжает за границу.