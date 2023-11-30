Смертельно обидела и бросила: Фрейндлих неспроста стыдится первого мужа (фото)

Алиса Фрейндлих трижды была замужем, но уже давно одинока. Больше всего артистка не любит вспоминать о первом браке. Наверняка звезда до сих пор чувствует свою вину перед несчастным супругом.

Впервые знаменитость отправилась в ЗАГС вместе с однокурсником Владимиром Карасевым. Вскоре она об этом пожалела. Возлюбленные были совсем молоды и оказались не в состоянии построить крепкую семью.

Эти отношения актриса хладнокровно назвала черновиком. А закончились они из-за того, что Алиса Бруновна «мертвецки» влюбилась. Ее сердце покорил режиссер Игорь Владимиров. Ради него она ушла от Карасева, который ужасно обиделся на предательницу-жену.

Больше всего мужчину задели ее слова о том, что их любовь была всего лишь неловкой попыткой узнать, что такое взрослая семейная жизнь. Однако способа вернуть былые чувства и переписать эту историю не существовало.