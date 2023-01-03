Смертельно больной девочке из России сделали самый дорогой «укол» в мире: взгляните на нее теперь

Девочка Катя появилась на свет в 2017 году. Первые месяцы она росла самым обычным ребенком, но в 9 месяцев врачи обнаружили у нее спинальную мышечную атрофию, из-за которой она могла умереть, а лекарство от болезни стоило десятки миллионов.

Чтобы собрать необходимую сумму, родители Кати решили обратиться за помощью в СМИ и к звездам. Многие артисты рассказывали ее историю, а в изданиях публиковались призывы о помощи, но это не помогло спасти ситуацию.

У Кати оставались буквально считанные дни, ведь необходимая терапия доступна только для детей до двух лет. И вот однажды им поступил звонок от незнакомца, который предлагал свою помощь. Единственным условием было, что родители Кати определятся со страной, где будет проходить лечение.

В итоге им удалось добраться до США, где девочке поставили необходимый укол. Незнакомец сразу же перевел необходимую сумму в 2,1 млн долларов, но пожелал остаться неизвестным, поэтому родители Кати не знают его личность до сих пор.

Сегодня Катя продолжает бороться со своей болезнью. Лекарство помогло ей, но не сделало полностью здоровой, поэтому она все еще проходит реабилитацию. О жизни Кати рассказывает ее мама в социальных сетях и отмечает, что ее дочка выросла очень активным и жизнерадостным ребенком, а страшный диагноз не мешает наслаждаться ей миром вокруг.