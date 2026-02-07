Сукуна, жди беды: кто такой Хаджиме Кашимо из шестой серии «Магической битвы 3»

Шестая серия третьего сезона «Магической битвы» вызовет головокружение даже у самых стойких фанатов. Эпизод заканчивается не просто дракой, а двумя тектоническими сдвигами в правилах всёленной, которые навсегда меняют суть происходящего.

Встреча с Киндзи Хакари могла стать для Юдзи роковой. Невероятно сильный и циничный противник не стал слушать оправданий, а просто избил главного героя до полусмерти. Но в этот момент проявилась суть Юдзи: он не давал сдачи, не убегал и не просил пощады. Он принимал каждый удар и снова поднимался на ноги.

Именно эта одержимость, граничащая с безумием, заставила грозного мага остановиться, выслушать и встать на сторону наших героев. Заканчивается же серия появлением опасного шамана. Но кто этот синеволосый?

Через посредника Игры, Когане, было объявлено новое, Девятое правило. Его автор — Хаджиме Кашимо, древний маг, пробуждённый спустя четыре столетия ради одной цели. Его мотивация пугающе проста: он хочет сразиться с величайшим — Рёменом Сукуной. Для него Миграция не тюрьма, а охотничье угодье, в котором он уже успел убить десятки людей.

Благодаря его нововведению каждый участник может получать полную информацию о других: имена, количество очков и, самое главное, местоположение. Хаотичная резня в слепую мгновенно превращается в стратегическую охоту с открытыми картами.

Хаджиме в своей эпохе был абсолютным вершителем, непобедимым и одиноким. Даже такой древний манипулятор, как Кэндзяку, уважал его мощь настолько, что подбирал ему «развлечения» вроде легендарного Рю Ишигори. Но ни один соперник не мог дать Касимо то, что он искал — достойный бой, который наполнил бы смыслом его существование.

Заключая сделку с Кэндзяку на перерождение в Игре на выбывание, он поставил одно условие: возможность сразиться с Рёменом Сукуной. В Короле Проклятий он видел не врага, а своё собственное отражение — абсолютного одиночку, достигшего предела силы.

С его появлением в «Магической битве» заканчивается эпоха случайных стычек и начинается настоящая Смертельная миграция. И битва мага с Сукуной запомнится зрителям надолго.