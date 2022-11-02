Смертельная красота: на что решилась звезда СССР ради вечной молодости

Любовь Орлова не желала расставаться с молодостью и красотой. Легенда советского кинематографа ежедневно пользовалась омолаживающими кремами, пока однажды не решила, что без более кардинальных мер ей не обойтись.

Актриса не побоялась лечь под нож. Об этом в беседе с порталом Teleprogramma рассказал пластический хирург Станислав Екимов. По его словам, Орлова начала с того, что в 45 лет сделала блефаропластику. Когда же знаменитости исполнилось 63 года, она решилась на круговую подтяжку лица и шеи. При этом артистка делала все возможное, чтобы не предстать перед публикой в невыгодном свете: она отказывалась делать любительские фото и никогда не встречалась с поклонниками.

Стоит отметить, что в те годы пластическая хирургия была более доступна, нежели сейчас, однако ее развитие оставляло желать лучшего. Например, для подтяжки вместо специальных нитей использовали конский хвост. Порой операции приводили к серьезным осложнениями, а зачастую и вовсе могли привести к летальному исходу. Но даже это не останавливало Орлову, готовую на все ради вечной молодости.