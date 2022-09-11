Смерть звезды «Сорок первого» вызвала оторопь: в СССР такого случиться не могло

Изольда Извицкая стала известна благодаря картине «Сорок первый». Зрители со всего мира пели дифирамбы артистке, а в Париже даже назвали кафе в ее честь. Поклонники были уверены, что перед ними звезда, которая точно не покинет Олимп киноиндустрии. Однако жизнь Извицкой сложилась совершенно иначе.

Несмотря на яркий образ Марютки в фильме Чухрая, других главных ролей Извицкая так и не получила. Творческая неудача весьма негативно сказалась на ней, поэтому артистка вместе со своим мужем начала злоупотреблять спиртным. Денег на горячительные напитки уходило все больше и больше, иногда супруги отказывали себе в еде ради развлечений. Через некоторое время муж знаменитости бросил ее, из-за чего она практически перестала выходить из дома.

В итоге однажды бывший супруг пришел проведать Извицкую, но не смог открыть дверь. Как оказалось, к тому времени она уже неделю была мертва, а скончалась от голода.

Трагичная смерть стала шоком не только для коллег, но и для всех жителей СССР. Многие не могли поверить, что некогда популярной артистке, портрет которой был на обложке французского издания Le Parisien libéré, не хватало денег даже на хлеб. Поклонники не верили в это и называли причину смерти домыслом завистников, ведь руководство страны делало все, чтобы люди жили в достатке. Однако результат экспертизы не оставил сомнений: 38-летняя звезда действительно умерла от голода.