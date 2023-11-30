Смерть, тюрьма и не только: финал «Слова пацана» слили в Сеть

Многие называют «Слово пацана. Кровь на асфальте» главным сериалом года. Творение Жоры Крыжовникова получило высокие оценки не только от критиков, но и от зрителей. История о молодежных ОПГ в Казани на излете Советского Союза стала настоящим хитом, покорившим и взрослых, и подростков.

Финальный эпизод картины выйдет лишь в конце декабря, так что публике остается только гадать, какая судьба ждет полюбившихся героев. Пользователь, представившийся другом Славы Копейкина (Турбо), рассказал, что концовка будет трагичной. Кащей надругается над Анкой, за это Марат убьет его и окажется в тюрьме. Андрей также погибнет, спасая Иру.

Неутешительно звучат и слова консультанта сериала, а по совместительству автора одноименной книги. Роберт Гараев поведал, что вскоре зрителей ждет «жесткач» на экране, поэтому не рекомендовал бы несовершеннолетним смотреть картину.