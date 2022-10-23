Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Смерть поставила крест на шоу: почему на самом деле закончился сериал «Солдаты»

Смерть поставила крест на шоу: почему на самом деле закончился сериал «Солдаты»

23 октября 2022 07:45
Смерть поставила крест на шоу: почему на самом деле закончился сериал «Солдаты»

Снимать новый сезон было просто некому.

Сериал «Солдаты» продержался на телевидении долгие 10 лет. За это время зрители увидели множество историй солдат, а одни герои раз за разом сменяли других. Всего вышло 17 сезонов сериала. Поклонники проекта до сих пор гадают, почему продолжение «Солдат» так и не вышло. Ответ оказался неочевидным.

Придумал армейскую сагу продюсер Олег Осипов, но в 2011 году его не стало. У съемочной команды картины уже не было энтузиазма продолжать проект без Осипова.

17-й сезон все-таки был завершен, а начальные титры каждой серии были посвящены его создателю – Олегу Осипову.

Впрочем, большинство считает, что сериал и так приблизился к своему логическому завершению – и бесконечная история про воинскую часть уже порядком надоела зрителям.

Фото: кадр из сериала "Солдаты" (2004-2014)
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video