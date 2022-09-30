Смерть матери спасла Карла III: мог не успеть взойти на престол

Тому, что принц Чарльз после смерти Елизаветы II стал королем Карлом III, рады далеко не все. Особенно такое положение дел не нравится младшему брату новопровозглашенного монарха — принцу Эндрю.

В свое время он делал все возможное, чтобы помешать Карлу III взойти на престол. Об этом в своих мемуарах рассказала супруга короля Камилла. «Эндрю питал надежды на то, что Чарльз не будет королем, а корону будет носить Уильям», — приводит отрывок из книги портал The Telegraph.

Протокол гласит, что если бы Елизавета II ушла из жизни до того, как ее внуку Уильяму исполнилось 18 лет, то королем стал бы именно он. В таком случае Эндрю обзавелся бы званием регента, чего, по сути, и хотел больше всего. Как бы там ни было, смерть матери, которая наступила 8 сентября этого года, спасла Карла III, и он все-таки успел стать королем Великобритании.