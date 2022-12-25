Смерть любимого и забвение: судьба звезды самого популярного советского фильма «Есения»

Латиноамериканские мелодрамы стали широко популярны в 70-е годы и выходили на экраны даже в Советском Союзе, который считался достаточно закрытой страной.

Одной из самых популярных кинокартин того времени стала "Есения". На роль главной героини взяли Жаклин Андере, и она блестяще справились с ролью цыганки.

После ошеломительного успеха фильма актриса стала звездной мирового уровня.

В последующие годы ей доставались главные роли как в кино, так и на сцене. Но все хорошее когда-нибудь кончается. После 30 счастливых лет брака муж артистки скончался. Это сломало Жаклин. Она замкнулась в себе и больше не участвовала в съёмках. Женщина пришла в себя лишь после свадьбы дочери.

Сегодня знаменитая актриса чаще встречается на сцене театра и не планирует завершать карьеру. Потеря мужа отразилась на ней, но она смогла справиться со своим горем.