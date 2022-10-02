Смерть Елизаветы II вышла боком: Меган Маркл вынуждена принять крайние меры

Меган Маркл и ее супругу принцу Гарри пришлось многому научиться на собственных ошибках. После смерти Елизаветы II публика еще сильнее ополчилась на герцогов за то, что те изрядно потрепали нервы королеве своими провокационными высказываниями. По мнению многих, именно это не лучшим образом сказалось на здоровье монарха.

Теперь бывшая актриса вынуждена принять крайние меры. Выяснилось, что Маркл боится лишний раз говорить о ныне покойной королеве и ее родных. Дошло до того, что они с супругом решили внести правки в документальный фильм о королевской семье, в котором, по слухам, выдали всю ее подноготную.

«Они планируют остановиться», — цитирует инсайдера портал PageSix.

Оказалось, что герцоги намерены убрать из своих мемуаров сведения, которые могут негативным образом сказаться на репутации Карла III, его супруги Камиллы, а также принца Уильяма и Кейт Миддлтон, поскольку все они после смерти Елизаветы повысили свой статус. В результате релиз проекта с декабря этого года будет перенесен на конец следующего.