Смерть Елизаветы II вышла боком: Кейт Миддлтон лишилась самого ценного

Кейт Миддлтон переживает непростые времена. Есть множество оснований говорить о том, что семейное благополучие принцессы Уэльской висит на волоске.

Ранее в Сети писали, что принц Уильям не хранит верность своей супруге. Миддлтон отказывалась комментировать эти домыслы, но при этом приняла одно важное решение. Кейт выступила за переселение своей семьи в Виндзор.

Только монаршая особа перевезла большую часть вещей своего семейства и отправила наследников в местную школу, как умерла королева Великобритании Елизавета II. Кончина Ее Величества вышла боком принцессе: ей поручили множество общественных задач и лишили возможности уделять больше внимания близким.

Как сообщает королевский эксперт Кэти Николл, в результате Миддлтон осталась без самого ценного — без всего того, что приносило ей хоть какую-то радость.