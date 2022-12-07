Смерть двадцать лет ходила по пятам: о чем молчала Любовь Полищук

Потрясающая актриса Любовь Полищук скончалась в 57 лет от рака позвоночника. В это трудно поверить, но с предвестником своей смерти она столкнулась почти за 20 лет до ухода из жизни.

Это произошло в 80-х, когда актриса была беременна вторым ребенком — дочерью Мариэттой. Полищук жила в Коктебеле вместе с мужем, где у четы был свой домик. У них жил питомец — собака по кличке Диана. Борзая была очень ласковой и даже не умела гавкать как следует.

Но однажды во время прогулки с собакой с Полищук едва не произошел несчастный случай. Артистка делала зарядку на свежем воздухе, когда к ней подбежала огромная овчарка. Самое ужасное, что актриса находилась на краю обрыва и фактически была обречена. И тогда миролюбивая Диана встала на задние лапы и начала свирепо рычать, демонстрируя звериный оскал. Испуганная овчарка тут же убежала восвояси.

Этот случай Полищук долго никому не рассказывала, не придавая ему особого значения. Но вполне возможно, что та ситуация, когда актриса оказалась на грани жизни и смерти, могла стать предвестником ее преждевременного ухода в иной мир.