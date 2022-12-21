Сменили в паспорте даже отчество: вот за что сыновья отреклись от Стоянова

Юрий Стоянов на экране производит впечатление доброго балагура и искрометного весельчака. За этим напускным видом скрывается мужчина с непростыми событиями в личной жизни. Юморист был женат трижды, причем в первый брак он вступил еще в студенчестве. Вскоре в семье появилось двое сыновей — Николай и Алексей. Когда дети были еще маленькими, Стоянов увлекся другой женщиной, ради которой оставил супругу.

Жена не простила Юрию разрыв. Они так и не смогли договориться по поводу совместного воспитания мальчиков. Да и сам Стоянов не тянулся к общению с наследниками. Долгое время связь юмориста с сыновьями поддерживалась благодаря его же отцу. Мужчина приезжал из Одессы, чтобы навестить внуков и Юрия. Но когда в 1993 году его не стало, то все общение закончилось.

Фактически мальчиков воспитал их отчим, профессор Максим Хлопов. В благодарность за детство они взяли не только его фамилию, но и даже отчество. И тем самым полностью отреклись от Стоянова.