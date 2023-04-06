Сменила профессию: куда с экранов пропала дочь Вячеслава Тихонова (фото)

Вячеслав Тихонов души не чаял в своей дочери Анне от второго брака. Теплые и доверительные отношения с отцом поспособствовали тому, что наследница артиста пошла по его стопам. Именитый актер не стал противиться такому решению.

Впервые Анна засветилась на больших экранах в 1984 году — вместе с родителем она снялась в картине «Европейская история». Так и началась ее карьера актрисы, но впоследствии Тихонова решила сконцентрироваться на продюсерской деятельности и возглавила студию «Актер кино».

Многие были расстроены тем, что звезда перестала сниматься в кино. Поклонники хотели и дальше наслаждаться удивительным талантом актрисы и ее потрясающей красотой. По мнению многих, 53-летняя артистка — копия своего именитого отца. Однако знаменитость своего решения не изменила — последний проект с ее участием «Милый друг давно забытых лет» вышел на экраны в 1996 году.