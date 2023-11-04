Сменила паспортные данные: настоящая фамилия Елены Винник звучит слишком «попсово»

Сегодня Елена Винник является одной из самых популярных персон на отечественном телевидении. Ведущая новостных программ вполне может потеснить с пьедестала вечно молодую Екатерину Андрееву. Но, несмотря на популярность привлекательной блондинки, поклонники не знают многих фактов из ее жизни.

До звездной карьеры красотка была известна под другой фамилией. При рождении ее назвали Елена Малинская. О такой фамилии миллионам оставалось только мечтать: кажется, нет более идеального варианта для артистки. Но будущая знаменитость нашла ее слишком «попсовой» и несерьезной, поэтому, не задумываясь, сменила на фамилию мужа.

Вторым супругом ведущей стал Андрей Винник, работающий биотехнологом. Отношения пары развивались стремительно — они поженились спустя год после начала романа. Супруги вместе уже больше двух десятилетий.