Сменила кино на колхоз: увидев Лизу Лаптеву из фильма «Одиноким предоставляется общежитие», вы испытаете шок

Татьяна Агафонова нашла свое место в отечественном кинематографе и сыграла немало ярких ролей. Большинству зрителей она запомнилась и полюбилась в образе Лизы Лаптевой из картины «Одиноким предоставляется общежитие». Однако в последнее время о талантливой артистке практически ничего не слышно.

Оказалось, что карьера знаменитости застопорилась еще в 90-е. Агафонова не хотела соглашаться на работу в низкосортных проектах, поэтому легко сменила кино на колхоз. Звезде экрана предложили должность председателя: испытывая нужду в деньгах, она согласилась и проработала семь лет.

Не клеилась и личная жизнь актрисы. Ни один из ее романов так и не закончился свадьбой. Детей у артистки также нет — сегодня она живет одна в деревне, расположенной в 300 километрах от Санкт-Петербурга. В любом случае Агафонова не унывает.

По уверению звезды, лучшее средство от хандры — это физический труд. К слову, с годами Татьяна Ивановна сильно изменилась: увидев ее теперь, многие испытывают неподдельный шок. Благодаря активному образу жизни знаменитость избавилась от 50 лишних килограммов.