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Киноафиша Статьи Сменила кино на колхоз: увидев Лизу Лаптеву из фильма «Одиноким предоставляется общежитие», вы испытаете шок

Сменила кино на колхоз: увидев Лизу Лаптеву из фильма «Одиноким предоставляется общежитие», вы испытаете шок

13 марта 2023 15:15
Сменила кино на колхоз: увидев Лизу Лаптеву из фильма «Одиноким предоставляется общежитие», вы испытаете шок

Внешность звезды сильно изменилась.

Татьяна Агафонова нашла свое место в отечественном кинематографе и сыграла немало ярких ролей. Большинству зрителей она запомнилась и полюбилась в образе Лизы Лаптевой из картины «Одиноким предоставляется общежитие». Однако в последнее время о талантливой артистке практически ничего не слышно.

Оказалось, что карьера знаменитости застопорилась еще в 90-е. Агафонова не хотела соглашаться на работу в низкосортных проектах, поэтому легко сменила кино на колхоз. Звезде экрана предложили должность председателя: испытывая нужду в деньгах, она согласилась и проработала семь лет.

Не клеилась и личная жизнь актрисы. Ни один из ее романов так и не закончился свадьбой. Детей у артистки также нет — сегодня она живет одна в деревне, расположенной в 300 километрах от Санкт-Петербурга. В любом случае Агафонова не унывает.

По уверению звезды, лучшее средство от хандры — это физический труд. К слову, с годами Татьяна Ивановна сильно изменилась: увидев ее теперь, многие испытывают неподдельный шок. Благодаря активному образу жизни знаменитость избавилась от 50 лишних килограммов. Сменила кино на колхоз: увидев Лизу Лаптеву из фильма «Одиноким предоставляется общежитие», вы испытаете шок

Фото: Кадр из фильма «Одиноким предоставляется общежитие» (1984), кадр из программы «Судьба человека»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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