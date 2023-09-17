Сменила имя и мужа: родившая в 11 лет Валя Исаева кардинально изменила жизнь (фото)

История Вали Исаевой в 2004 году всколыхнула всю страну. Девочка забеременела в 11 лет, причем выяснилось это уже на 30 неделе, когда другого выхода, кроме родов, не было.

Ее избранником стал Хабиб Патахонов родом из Таджикистана, который арендовал комнату у бабушки, воспитывавшей Валю. За растление малолетней молодого человека осудили условно, но пару это не разбило. Они прожили вместе почти 20 лет, в браке у влюбленных появилось четверо детей.

Однако Хабиб Патахонов устал от семейной жизни и бросил семью. Но и Валя недолго горевала. Она изменила имя и стала Муслимой, именно так девочку звали при рождении, пока бабушка не исправила ее документы.

А еще в жизни молодой женщины появился новый мужчина. Муслима скрывает его имя, но рассказала, что он приехал из Чечни, не пьет, не курит, уважительно относится к ней и детям. Пара заключила в мечети мусульманский брак и планирует родить со временем совместного ребенка.