Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сменила имя и мужа: родившая в 11 лет Валя Исаева кардинально изменила жизнь (фото)

Сменила имя и мужа: родившая в 11 лет Валя Исаева кардинально изменила жизнь (фото)

17 сентября 2023 12:30
Сменила имя и мужа: родившая в 11 лет Валя Исаева кардинально изменила жизнь (фото)

Теперь ее просто не узнать.

История Вали Исаевой в 2004 году всколыхнула всю страну. Девочка забеременела в 11 лет, причем выяснилось это уже на 30 неделе, когда другого выхода, кроме родов, не было.

Ее избранником стал Хабиб Патахонов родом из Таджикистана, который арендовал комнату у бабушки, воспитывавшей Валю. За растление малолетней молодого человека осудили условно, но пару это не разбило. Они прожили вместе почти 20 лет, в браке у влюбленных появилось четверо детей.

Однако Хабиб Патахонов устал от семейной жизни и бросил семью. Но и Валя недолго горевала. Она изменила имя и стала Муслимой, именно так девочку звали при рождении, пока бабушка не исправила ее документы.

А еще в жизни молодой женщины появился новый мужчина. Муслима скрывает его имя, но рассказала, что он приехал из Чечни, не пьет, не курит, уважительно относится к ней и детям. Пара заключила в мечети мусульманский брак и планирует родить со временем совместного ребенка.

Сменила имя и мужа: родившая в 11 лет Валя Исаева кардинально изменила жизнь (фото)
Фото: Кадры из шоу «Пусть говорят», кадр YouTube «Фильмы Елены Погребижской»
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше