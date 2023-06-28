Сменила фамилию и уехала: обомлеете, увидев, как изменилась звезда «Бедной Саши»

Уже в 12 лет Юлия Чернова стала звездой. Актриса сыграла главную роль в фильме «Бедная Саша». Поклонники верили, что за потрясающим дебютом последуют новые роли. Но этого так и не случилось.

После артистка появилась еще в нескольких проектах, а затем пропала с радаров. Оказалось, что она неспроста перестала появляться на больших экранах. Режиссеры видели в ней исключительно «бедную Сашу», поэтому новых ролей не предлагали. Для Черновой это стало большим ударом. Знаменитость продолжала мечтать о том, что главные фильмы с ее участием еще впереди, и довольствовалась работой в театре.

Меж тем актриса наладила личную жизнь — вышла замуж и стала Острецовой. Вскоре супруги решили уехать из страны и поселились в Люксембурге. Чернова быстро нашла себе применение на чужбине — начала преподавать и открыла детскую театральную школу.

Для поклонников в России она так и осталась девочкой из картины Тиграна Кеосаяна, но с годами актриса сильно изменилась. Звезда стала роскошной женщиной, которая, вопреки всем трудностям, нашла свое место в жизни.