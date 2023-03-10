Сменила фамилию до замужества: правда о Ксении Бородиной вас несказанно удивит

Ксения Бородина прославилась на всю страну благодаря скандальному проекту «Дом-2». Она стала его ведущей вместе с небезызвестной Ксенией Собчак. Уже много лет личная жизнь Бородиной активно освещается в СМИ, однако один фактор пресса почему-то упускает из виду.

Как известно, после второго барка Ксения стала Омаровой. Но это не первый раз, когда ведущая меняла свою фамилию. Дело в том, что при рождении она была записана так: «Ксения Амоева». Ее отец Ким Джимоевич Амоев ушел из их семьи, когда девочке исполнился всего год. Он никогда не участвовал в воспитании дочери, поэтому отношения с ним не сложились. Ксения взяла фамилию матери — Бородина.

Ведущая долгие годы держала обиду на отца, который всю жизнь ей пренебрегал. Как-то она вспомнила один неприятный случай. Они с отцом договорились встретиться, но Амоев так и не пришел, заставив дочь прождать его шесть часов. Бородина косвенно обвиняет Амоева в своих неудачах в личной жизни. Ксения признавалась, что ей не хватало его внимания и любви, поэтому она патологически боялась одиночества и была готова на любые, даже разрушающие отношения. Об этом рассказали авторы издания «Экспресс газета».