Сменил «старую» Ольгу на молодую: ахнете, увидев жену красавца-качка из «На-На»

Владимир Политов — один из главных сердцеедов отечественного шоу-бизнеса. Огромное количество поклонниц не помешали артисту жениться. Его избранницей стала Ольга, которая могла похвастаться столичной пропиской.

Собственно, именно ради нее музыкант и зарегистрировал свои отношения с возлюбленной. Обмана между ними не было: Ольга знала, что этот брак фиктивный. Когда все жилищные вопросы Политова были улажены, она предложила ему развестись. Тогда певец понял, что хочет сохранить семью.

Тем не менее избежать расставания не вышло. Супруги, у которых появилась дочь Алена, разошлись из-за слишком плотного рабочего графика солиста группы «На-На». Какое-то время Политов был один, а после сменил «старую» Ольгу на молодую.

В прошлом году он женился, о чем рассказал в эфире программы «Секрет на миллион». Любопытно, что избранница 50-летнего артиста младше его на целых 24 года. Она была ярой поклонницей музыканта и, когда тот приехал на гастроли в ее город, сделала все возможное, чтобы добиться свидания.

Певец признался, что Ольга сразу покорила его сердце. «Спортивная, с длинными светло-русыми волосами, красавица», — именно так он описывает свою любимую жену.