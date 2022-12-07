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Киноафиша Статьи Сменил «старую» Ольгу на молодую: ахнете, увидев жену красавца-качка из «На-На»

Сменил «старую» Ольгу на молодую: ахнете, увидев жену красавца-качка из «На-На»

7 декабря 2022 16:30
Сменил «старую» Ольгу на молодую: ахнете, увидев жену красавца-качка из «На-На»

Поклонница артиста добилась своего.

Владимир Политов — один из главных сердцеедов отечественного шоу-бизнеса. Огромное количество поклонниц не помешали артисту жениться. Его избранницей стала Ольга, которая могла похвастаться столичной пропиской.

Собственно, именно ради нее музыкант и зарегистрировал свои отношения с возлюбленной. Обмана между ними не было: Ольга знала, что этот брак фиктивный. Когда все жилищные вопросы Политова были улажены, она предложила ему развестись. Тогда певец понял, что хочет сохранить семью.

Сменил «старую» Ольгу на молодую: ахнете, увидев жену красавца-качка из «На-На»

Тем не менее избежать расставания не вышло. Супруги, у которых появилась дочь Алена, разошлись из-за слишком плотного рабочего графика солиста группы «На-На». Какое-то время Политов был один, а после сменил «старую» Ольгу на молодую.

В прошлом году он женился, о чем рассказал в эфире программы «Секрет на миллион». Любопытно, что избранница 50-летнего артиста младше его на целых 24 года. Она была ярой поклонницей музыканта и, когда тот приехал на гастроли в ее город, сделала все возможное, чтобы добиться свидания.

Певец признался, что Ольга сразу покорила его сердце. «Спортивная, с длинными светло-русыми волосами, красавица», — именно так он описывает свою любимую жену.

Фото: Legion-Media, кадр из программы «Секрет на миллион»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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