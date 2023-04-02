Сменил профессию: куда пропал любимчик Пелагеи из десятого «Голоса» (фото)

Александр Волкодав выиграл десятый сезон «Голоса». С самого начала он считался любимчиком Пелагеи, которая до конца верила в его победу. Куда пропал Волкодав после своего триумфа?

Оказывается, после песенного телешоу Александр решил сменить профессию. Недавно певец поделился со своими поклонниками новостью о том, что дебютировал как репортер «Голоса» на федеральном канале.

Подписчики Волкодава восхитились его профессионализмом и были рады снова увидеть кумира в новом амплуа: «Просто супер! Так держать!», «Мечтаем увидеть вас наставником в следующем сезоне», «В качестве репортера ты просто класс».

Во время отбора на шоу «Голос» Александр выбрал Пелагею в качестве наставника. Волкодав назвал ее «супердевушкой» и даже признался, что видел сон, где он становится участником ее команды. В финале шоу Александр победил с солидным отрывом. О личной жизни артиста ничего не известно, Волкодав не распространяется на эту тему. Зато он охотно рассказывает о творчестве и новой профессии.