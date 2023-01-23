Сменил не только лицо и фигуру: гляньте, что стало с Филиппом Киркоровым

Филипп Киркоров не боится экспериментов со своей внешностью. Недаром именно его считают королем не только отечественной эстрады, но и эпатажа.

Не так давно бывший супруг Аллы Пугачевой огорошил поклонников новостью о том, что лег под нож хирурга. Музыкант не посчитал нужным скрывать, что ради идеального лица и фигуры готов пойти на кардинальные меры. Правда, вдаваться в подробности о сделанных операциях исполнитель хита «Немного жаль» не пожелал.

Теперь же стало известно о новых неожиданных переменах в облике Филиппа Бедросовича. Поклонники привыкли видеть артиста при полном параде — с короной на голове, с перьями и стразами на одежде. Однако, к удивлению многих, певец отказался от шика и роскоши.

Киркоров появился на публике в костюме пижамного стиля, чем возмутил многих. Такой выходки от артиста интернет-пользователи явно не ожидали. Многие набросились на знаменитость с критикой. «С больницы сбежал?», «Взрослый же мужчина, а что вытворяет?», «Пугало огородное», — гласят комментарии в Сети.