Сменил имя и заручился поддержкой звезд шоу-бизнеса: Ургант вернулся на сцену

Вот уже полгода Иван Ургант не появляется на отечественных телеэкранах. Его шоу поставлено на паузу, а в социальных сетях шоумен перестал рассказывать подробности своей жизни. Как оказалось, артист все-таки решил вернуться в шоу-бизнес, но сделал это не самым обычным способом.

Дело в том, что Ургант предпочел не запускать новый проект или возрождать старый, а обратил внимание на свою музыкальную карьеру. Несколько лет назад он начал выпускать музыку под псевдонимом Гриша Ургант, но в последнее время не примерял на себя это амплуа. Теперь же он вновь взял в руки микрофон и представил на своем YouTube -канале видео на композицию «Ночной каприз» группы «Моральный кодекс».

При этом в ролике Иван не только показал себя, но и пригласил коллег по сцене. В кадре можно встретить Сергея Мазаева и Паулину Андрееву, которые тоже исполняют главные роли. Ведущий пока не раскрыл, планирует ли он и дальше выпускать музыкальные композиции, но поклонники уверены, что в скором времени им удастся послушать полноценный альбом Гриши Урганта.