Сменил фамилию и гражданство: не поверите, кто надоумил звезду «Лесника» уехать в США

Олег Штефанко начал свою карьеру в 80-х и успел принять участие во многих фильмах и сериалах. Одними из главных проектов в его карьере зрители считают картины «Лесник», «В поисках капитана Гранта» и, например, «Чучело». И далеко не все знают, что на его творческом пути был период жизни в США.

В Америку талантливый артист уехал в 1992 году. Киноиндустрия в стране находилась в кризисе, поэтому он отправился покорять Голливуд, чтобы прокормить семью. Но первое время карьера актера не складывалась: он работал таксистом, официантом и бесплатно снимался в студенческих фильмах.

Штефанко уже планировал вернуться на родину, но встретил Савелия Крамарова и Олега Видова. И мэтры советской сцены убедили его остаться. Артист послушал коллег, переехал в Лос-Анджелес, сменил имя на звучное Олег Штефан и начал активно сниматься.

В Голливуде он принял участие в разных съемках. Он успел посотрудничать с Джулией Робертс, Робертом Де Ниро и Сигурни Уивер. Но со временем все же вернулся в Россию.

Сегодня Штефанко работает в обеих странах. Одними из последних его проектов стали «Тетрис» с Тэроном Эджертоном и Никитой Ефремовым, а также сериал «Мосгаз. Катран».