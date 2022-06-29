Сменил Бородину на Валиеву: Дмитрий Соловьев вернулся на лед после нападения

Дмитрий Соловьев показал свои тренировки с Камилой Валиевой. Зимой этого года спортсмен стал жертвой нападения и попал в больницу.

Знаменитый фигурист рассказал, что активно возвращается к тренировкам после трагичного инцидента. В коротком видео, которое он опубликовал в личном Telegram-канале, он с Камилой Валиевой отрабатывает на катке элементы для их совместного шоу «Аленький цветочек» от продюсерского центра Татьяны Навки.

«Работаем с Камилой только на позитиве», — пишет спортсмен.

Знаменитость предпочел не раскрывать подробности своего состояния, однако пригласил всех фанатов на ближайшие выступления в Сочи. Отметим, что зимой Дмитрий вступился за свою возлюбленную Анну Сидорову, после чего с несколькими злоумышленниками завязалась драка. В результате фигурист попал в больницу с многочисленными травмами и в течение нескольких месяцев восстанавливался.