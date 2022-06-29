Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сменил Бородину на Валиеву: Дмитрий Соловьев вернулся на лед после нападения

Сменил Бородину на Валиеву: Дмитрий Соловьев вернулся на лед после нападения

29 июня 2022 11:05
Сменил Бородину на Валиеву: Дмитрий Соловьев вернулся на лед после нападения

Поклонники пристально следят за состоянием фигуриста.

Дмитрий Соловьев показал свои тренировки с Камилой Валиевой. Зимой этого года спортсмен стал жертвой нападения и попал в больницу.

Знаменитый фигурист рассказал, что активно возвращается к тренировкам после трагичного инцидента. В коротком видео, которое он опубликовал в личном Telegram-канале, он с Камилой Валиевой отрабатывает на катке элементы для их совместного шоу «Аленький цветочек» от продюсерского центра Татьяны Навки.

«Работаем с Камилой только на позитиве», — пишет спортсмен.

Знаменитость предпочел не раскрывать подробности своего состояния, однако пригласил всех фанатов на ближайшие выступления в Сочи. Отметим, что зимой Дмитрий вступился за свою возлюбленную Анну Сидорову, после чего с несколькими злоумышленниками завязалась драка. В результате фигурист попал в больницу с многочисленными травмами и в течение нескольких месяцев восстанавливался.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Related video