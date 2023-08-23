Смена религии и не только: Винер долго замалчивала эти странные правила для Кабаевой

Алина Кабаева начала тренироваться под началом Ирины Винер, когда ей было всего лишь 11 лет. Будущая звезда спорта не могла похвастаться природными талантами, но наставница поверила в нее и решила вырастить настоящую чемпионку.

Специально для Кабаевой тренер придумала ряд весьма строгих правил. Большая часть из них была связана с весом. Дело в том, что гимнастка не могла похвастаться достаточно стройной фигурой и легко набирала лишние килограммы. Поэтому Винер практически морила ее голодом, а если замечала перебор, то отправляла сжигать вес в самые короткие сроки.

В таком ритме Кабаева жила долгие годы, но череда неудач и обнаруженный в крови допинг едва не перечеркнули все успехи. В тот период гимнастка была готова бросить спорт, однако Винер смогла переубедить ее. Тренер порекомендовала ей не только поставить тренировки на паузу, но и обратиться к религии. И мусульманка Кабаева приняла православие.

В итоге все старания Винер и ее жестокие правила не прошли бесследно. Кабаева прославилась на весь мир, завоевав десятки медалей, золото Олимпиады в Афинах и бронзу в Сиднее.