Смекалке режиссера можно позавидовать: этого о «Властелине колец» вы точно не знали

«Властелин колец» стал эпохальной картиной, положившей начало новой эре в истории мирового кино. Но производство такого технически сложного фильма всегда было под угрозой, и поэтому режиссер Питер Джексон прибегал ко многим хитростям в процессе съемок.

Так, чтобы показать в кадре хоббитов вместе с гномами, операторы использовали принудительную перспективу. Суть метода заключается в том, что один персонаж размещается на фоне остальных так, чтобы он казался меньше ростом. Без этого трюка экранизация романа Джона Толкина выглядела бы куда менее достоверной и впечатляющей.

С кольцом Саурона создателям тоже приходилось хитрить. В самом начале первой части можно увидеть, что артефакт не отскакивает, упав на землю, а будто прилипает, что говорило о его исключительности. Для этого в пол заложили магниты, которые и притягивали предмет.

Также было создано несколько колец разных размеров. Для крупных планов использовали его большую версию — такое украшение приходилось брать двумя руками. Забавно представить, как члены съемочной группы перетаскивают кольцо размером с колесо с места на место.

Если бы не смекалка и находчивость Питера Джексона, то мир бы не увидел столь масштабную и потрясающую экранизацию истории о хоббитах и о зловещем кольце.