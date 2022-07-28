Смехотворная подачка: звезда «Вечного зова» разнесла российские пенсии

Советский сериал «Вечный зов» с успехом шел на телевидении с 1973 по 1983 годы. Многие актеры, сыгравшие в нем, — Николай Иванов, Вадим Спиридонов, Тамара Дегтярева — были удостоены государственных премий. Тамара Семина, сыгравшая Анфису Инютину, несмотря на былую славу, сейчас жалуется на бремя артистов.

83-летняя Семина недавно получила прибавку к пенсии в размере 30 тысяч рублей, но эти деньги она посчитала подачкой. В своем интервью изданию PROZVEZD актриса говорит, что артисты остаются нищими всю жизнь, но при этом она не собирается брать государственную прибавку к своей официальной пенсии. «Депутаты по 350 тысяч получают, по 500! А мы? Что это за прибавка в 30 тысяч рублей? О чем вы говорите? Я что – побирушка, что ли?» — возмущается Семина. Актриса считает, что в России должно быть принципиально другое отношение и внимание к заслуженным артистам. Тамаре не нравится, что фильмы, в которых она сыграла, считаются забытыми шедеврами и лишь изредка достаются с полок, при том, что публика, по ее словам, обожает ее до сих пор.