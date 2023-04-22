Смех сквозь слезы: эти знаки Зодиака скрывают грусть за улыбкой

Астрологи назвали знаки, которые делают вид, что у них всегда все хорошо.

В некоторых странах на вопрос “Как дела?” принято отвечать что-то позитивное, вроде “Все отлично!” или “Все ок!” Тот, кто спрашивает, вовсе не ждет, что собеседник начнет делиться с ним своими проблемами и несчастьями. По словам астрологов, независимо от места жительства и менталитета, привычкой скрывать слезы от посторонних обладают представители определенных знаков зодиака. Они не станут просить о помощи в трудную минуту, плакаться в жилетку близким или каким-то иным способом публично выражать свои эмоции. Рассказываем, под какими созвездиями появились на свет эти стойкие зодиакальные солдатики.

Близнецы

Угадывать, что творится на душе у Близнецов - напрасный труд. Представители воздушного знака - мастеры скрывать свои истинные чувства под масками, которых в их арсенале целый ворох. Даже если на душе у них тоска зеленая, никто об этом не догадается, ведь на лице знака в это время цветет улыбка.

Нет, конечно же, уроженцы этого знака могут быть откровенными, но людей, которым они открываются, можно пересчитать по пальцам одной руки.

С теми же, кому Близнецы не доверяют, они ни за что не станут обсуждать глубоко личное. Напустят туману, и поди разбери, где правда, а где - выдумка.

Весы

Представители этого воздушного знака обладают ранимой и чувствительной душой, но успешно скрывают это от окружающих. Весы хорошо знают, какие именно ситуации и реплики могут поставить их в уязвимое положение, поэтому всячески избегают их. Да так виртуозно, что никто не догадается.

Какими бы серьезными и драматичными ни были переживания Весов, они будут держать их в себе.

Только очень проницательные люди в общении с этим знаком могут догадаться, что на душе у того кошки скребут. Но не стоит говорить Весам о своих подозрениях - этим вы только оттолкнете их от себя.

Стрелец

Какими бы открытыми ни казались Стрельцы, необходимо помнить о том, что этот знак на самом деле демонстрирует окружающим далеко не все свои чувства и эмоции. Уроженцы огненной стихии производят впечатление позитивных ураганчиков, зажигалочек, но на душе у них тоже бывает грустно и тяжело.

Стрельцы предпочитают помалкивать о своих печалях, потому что не хотят попасть в уязвимое положение.

У них хватает недоброжелателей, а потому представители знака не торопятся делиться с кем-то проблемами. Они опасаются, что человек предаст их доверие и искренность обернется против них самих.