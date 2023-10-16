Смех до слез: с этими 3 знаками Зодиака никогда не будет скучно

“Делу время, потехе - час”, - гласит народная мудрость. Однако в компании этих трех знаков зодиака о делах и проблемах забываешь напрочь - они привносят атмосферу праздника в серые будни. Рассказываем, за кем в гороскопе закрепилось звание главных весельчаков.

Близнецы

“Легкие на подъем”, - так обычно говорят о людях, готовых в любой момент сорваться куда-нибудь по первому зову, чтобы предаваться развлечениям. Это точь-в-точь о Близнецах, с той лишь поправкой, что представителям воздушного знака нужны считанные доли секунды, чтобы переключиться в режим “вечеринка”. Пока остальные размышляют, Близнецы действуют.

Соскучиться рядом с ними действительно невозможно.

Уроженцы этого знака генерируют новые идеи, как провести свой досуг, со скоростью света. И, нужно сказать, у них это прекрасно получается. Люди, побывавшие в компании Близнецов, после с восторгом рассказывают окружающим, как же весело им было. Поэтому у воздушного знака репутация самого главного весельчака в гороскопе.

Лев

Неважно, сколько человек в компании со Львом - один или целая сотня. Важно то, что уроженец знака обязательно придумает, как их развлечь и как сделать так, чтобы время, проведенное вместе, оставило в памяти яркий след. Представитель огненной стихии не поскупится на то, чтобы устроить для друзей и близких незабываемое шоу.

Чувство юмора у Льва тоже отличное.

Как обладатель острого ума, он мгновенно реагирует на интересные события и чужие реплики, да так, что все вокруг со смеху покатываются. Правда, юморить в адрес самого Льва нужно с осторожностью - представитель этого знака довольно болезненно воспринимает остроты по поводу своей внешности, статуса, уровня дохода.

Стрелец

“Живем один раз”, - похоже, что именно этим девизом руководствуются во всем представители огненной стихии. Стрелец пускается в разного рода авантюры с завидной легкостью, постоянно оказывается в переделках, но выходит сухим из воды. Родственники и друзья теряют последние нервные клетки, наблюдая за его приключениями, зато как весело слушать потом рассказы о них.

Стрелец обладает удивительным даром остроумия.

Даже о простой прогулке он способен поведать так смешно, что все животики надорвут. Уроженцы этого знака могли бы стать успешными шоуменами, поскольку им не занимать харизмы, чувства юмора и легкости в импровизации. На вечеринках вокруг Стрельца всегда собирается толпа поклонников.