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Смех, да и только: этими издевательскими именами называли мальчиков в СССР

28 октября 2023 18:30
Смех, да и только: этими издевательскими именами называли мальчиков в СССР

Некоторые из них вызывают только недоумение.

Советская действительность подарила гражданам страны не только технологические прорывы и, например, электрификацию. Она стала причиной появления большого числа неологизмов и аббревиатур, которые можно было встретить в обычных именах.

Так, в школах начала советской эпохи можно было встретить мальчиков с именем Лолиэрик. Оно появилось в результате объединения слов «Ленин, Октябрьская революция, индустриализация, электрификация, радиофикация и коммунизм» — главных символов новой страны. Рядом же с ним вполне мог сидеть мальчик, которого звали Рэмбо. И это имя стало результатом объединения «революции, электрификации, мирового большевизма и октября».

При этом в некоторых случаях родители обходились и без сокращений. Например, мальчика могли назвать Трактор в честь сельскохозяйственной машины — настолько сильно технический прогресс вдохновлял жителей страны.

Однако со временем мода на необычные имена сошла на нет. Люди поняли, как они неудобны в быту и как странно порой выглядят. Поэтому уже к 50-м молодые родители отказались от этой моды.

Фото: Кадр из фильма «Афоня» (1975), unsplash.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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