«Смеемся в голос»: американцы подняли на смех методы доктора Мясникова

Телеврач Александр Мясников является признанным авторитетом в области медицины, однако не все коллеги доктора считают его заявления профессиональными.

В разгар пандемии коронавируса Мясников философски заметил: «Мы все переболеем, а кому суждено, тот умрет». На высказывание обратили внимание американские врачи, сочтя его абсолютно неуместным для человека с медицинским образованием, долг которого – сохранить как можно больше жизней.

«Это идет вразрез с профессией, которую врач выбрал много лет назад. И вразрез с морально-этическими требованиями для специалиста высшей категории в США, а также, надеемся, в Российской Федерации», — писали зарубежные коллеги Александра Мясникова в соцсетях.

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