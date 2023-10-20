Слышать о певице не хотят: родственники Магомаева терпеть не могут Синявскую

Главной любовью Муслима Магомаева стала певица Тамара Синявская. Знаменитости прожили вместе больше 30 лет, и до сих пор артистка хранит память о своем супруге. При этом несколько лет назад между Синявской и родственниками Магомаева разгорелся конфликт.

Дело в том, что Синявская приняла участие в разработке сериала, посвященного артисту. Она выступила в роли консультанта, редактируя сценарий и рассказывая об их реальной жизни. И, как уверены родные Магомаева, извратила историю артиста.

По словам брата музыканта Юрия, Синявская придумала события, которых не было в реальности. Также она добавила любовную линию между Магомаевым и Норой Кароль — исполнительницей, прототипом которой является Эдита Пьеха. И после смерти певца полностью контролирует любое упоминание о нем в массах.

«Синявская приватизировала бренд „Магомаев“. Память о нем принадлежит теперь только ей одной», — рассказывал Юрий в одном из интервью.

И действия Синявской в итоге привели к ссоре, которая не разрешается вот уже несколько лет. Сама же артистка утверждает, что корректировала лишь мелкие недочеты в сценарии и не несет ответственности за итоговый материал.