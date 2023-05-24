Служебный роман: женщинам этого знака Зодиака звезды обещают любовь в июне 2023

В наше время среднестатистический человек проводит на работе на 164 часа больше, чем двадцать лет назад. Даже без лишних пояснений очевидно, что в офисе проходит львиная доля нашей жизни. Нет ничего удивительного в том, что многие завязывают романтические отношения с коллегой или представителем руководства. И если прежде на служебные романы смотрели косо, то теперь влюбленные друг в друга сотрудники вряд ли кого-то удивят. Астрологи рассказали, представительницы какого знака зодиака испытают такое чувство уже в грядущем июне.

Рыбы

В июне 2023 звезды будут на стороне Рыб, особенно в романтическом плане. Одинокие представители водной стихии встретят свою вторую половинку, причем в обстоятельствах, о которых они прежде подумать даже не могли - а именно на работе. Служебный роман станет приятной неожиданностью для них самих.

Как говорят звезды, инициатива в отношениях может исходить хоть от одной, хоть от другой стороны. Есть вероятность, что Рыбы сами внезапно поймают себя на мысли, что неровно дышат к симпатичному коллеге или начальнику, и тогда продемонстрируют все свое умение очаровывать и соблазнять.

Также возможен расклад, при котором представители знака окажутся на месте того, чьей симпатии добиваются.

Долго мучить поклонника неопределенностью Рыбки не станут, ведь человек, воспылавший к ним страстью, тоже придется им по душе. Совсем скоро они почувствуют, что заинтересовались всерьез.

Астрологи предупреждают - не обойдется без неприятностей. Некоторые коллеги решат, что Рыбы ввязались в эти отношения с корыстными целями, и начнут распространять неприятные сплетни. Переубедить недоброжелателей удастся только впоследствии, когда роман пройдет настоящую проверку временем.

В остальном у этих отношений, завязавшихся в стенах офиса, прогнозы самые благоприятные.

Даже если обе стороны поначалу будут рассматривать отношения как кратковременную интрижку, вскоре они поймут, что им по-настоящему интересно друг с другом. А там и до предложения руки и сердца недалеко…

Не стоит бояться сплетников и оглядываться на чужое мнение - звезды говорят, что, испугавшись и отступив назад, Рыбы будут очень долго жалеть об этом.

Июнь 2023 подарит им удивительную возможность встретить родственную душу в непосредственной близости от себя, и упускать этот шанс было бы большой ошибкой.