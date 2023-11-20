«Служебный роман» разрушил брак Фрейндлих: дело не в связи с Мягковым

Блестящая роль Людмилы Прокофьевны не была кинодебютом для Алисы Фрейндлих. Но именно этот образ и сделал ее всесоюзной звездой. Однако, соглашаясь на съемки, актриса даже не подозревала, что роковая картина разобьет ее семью.

И дело здесь не в каких-то интрижках на площадке «Служебного романа». К моменту премьеры картины Фрейндлих эпизодически снималась в кино, но в основном блистала на сцене театра Ленсовета. В труппу она пришла вслед за своим любимым — режиссером Игорем Владимировым.

Постановщик смог раскрыть в актрисе весь потенциал и сделал ее примой сцены. Кроме того, он ревностно следил за тем, чтобы спектакли занимали в карьере жены центральное место. Вот почему он настаивал, чтобы Фрейндлих отказалась от предложения Эльдара Рязанова. Режиссеру пришлось лично уговаривать Владимирова отпустить жену на съемки в Москву.

Обрушившаяся впоследствии популярность сделала актрису главной советской звездой. Ее начали осыпать предложениями о новых ролях. А критики не забывали и о сценическом амплуа Фрейндлих: в одной из статей промелькнул термин «театр одной актрисы».

Со всем этим Владимиров уже не мог смириться. Он начал отдаляться от жены, а спустя некоторое время подал на развод. Брак Алисы Фрейндлих завершился в тот же год, когда ей было присвоено звание народной артистки СССР.