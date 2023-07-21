Служебный роман: что известно о любовнице Рязанова, с которой он тайно встречался больше 10 лет

Первой супругой Эльдара Рязанова стала постановщица Зоя Фомина. В течение многих лет супруги были вместе и воспитали дочь Ольгу, но со временем их отношения становились все хуже и хуже.

Как оказалось, одна из причин из разлада — новая знакомая режиссера Нина Скуйбина. Рязанов проникся ее трагичной историей: несколько лет она ухаживала за своим мужем Владимиром, жизнь которого унесла неизлечимая болезнь. И постановщик был так поражен самоотверженностью, что решил поддержать Нину.

Практически сразу между новыми знакомыми завязался роман. Скуйбину не смущало, что Рязанов женат и воспитывает дочь, а режиссера — что у его возлюбленной есть уже взрослый сын Николай. В течение нескольких лет они поддерживали тайный роман, а поженились лишь после развода постановщика.

Вместе Скуйбина и Рязанов прожили 25 лет. Они поддерживали друг друга во всем и не скрывали своего счастья, но в 1994 году жизнь Скуйбиной унес рак желудка.