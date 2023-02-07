Служебный роман был? Тайну «Трех орешков для Золушки» наконец-то раскрыли

Павел Травничек покорил сердца зрителей, перевоплотившись в принца в киносказке «Три орешка для Золушки». Поклонницы сходили с ума по обаятельному артисту, а некоторые из них ревновали его к коллеге Либуше Шафранковой, которая исполнила в картине главную роль.

Дело в том, что артисты так правдоподобно сыграли чувства, что многие фанаты не сомневались в их романе на съемочной площадке. Сами знаменитости при этом отмалчивались, что только будоражило любопытство фанатов.

В итоге Травничек раскрыл правду лишь тогда, когда публика перестала заботиться о его личной жизни. Как оказалось, они действительно были влюблены друг в друга и старались уединиться каждую свободную минуту. Как признался артист, они с Шафранковой убегали целоваться в зимний лес в перерывах между съемками и совсем не переживали, что могут замерзнуть.

Однако с завершением съемок закончились и их отношения. Травничек и Шафранкова встретились только спустя несколько лет в фильме «Третий принц», но артистка уже была замужем, поэтому общались они лишь как старые друзья.