«Служебного романа» могло не быть: от правды о звезде СССР кровь стынет в жилах

Андрей Мягков был одним из самых известных и талантливых актеров советского кино. Фильмы с его участием давно стали классикой, которую зрители не устают смотреть снова и снова. И если на экране артист играл довольно комичных персонажей, неизменно вызывающих у публики улыбку, то его реальная жизнь была полна драмы.

Испытания обрушились на голову актера еще в детстве. Вместе с родителями ему пришлось пережить блокаду Ленинграда. Самым тяжелым воспоминанием о том времени для знаменитости было то, что его родители месяцами ничего не ели. Несмотря на это, им удалось выжить.

Погибнуть семья могла не только от голода. После снятия блокады Мягковы решили покинуть город — для этого нужно было плыть на катере. Вот только туда пустили мать актера и его сестру, а его самого и отца попросили дождаться следующего судна, поскольку это было уже переполнено.

Однако мать артиста тут же вышла, забрав дочь с собой, и заявила, что ждать следующего рейса они будут вместе. Катер уехал без них, но на середине Невы его разбомбили прямым попаданием.