Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Слухи о раке – хитрый ход: скандалу вокруг Вайкуле нашли объяснение

Слухи о раке – хитрый ход: скандалу вокруг Вайкуле нашли объяснение

4 августа 2022 13:40
Слухи о раке – хитрый ход: скандалу вокруг Вайкуле нашли объяснение

В Сети считают, что артистка привлекает к себе внимание накануне концертов.

Последние пару недель выдались тревожными для поклонников Лаймы Вайкуле. Источники сообщали, что у 68-летней артистки случился рецидив онкологии, которую она победила много лет назад. Якобы сейчас певица восстанавливается в своем доме в Юрмале после длительного лечения. Сплетни только подогрел приезд Аллы Пугачевой в Латвию — в Сети предполагали, что Примадонна хочет поддержать больную подругу.

Вскоре Вайкуле сама вышла на связь с подписчиками, анонсировав скорые концерты. Фанаты заметили, что артистка сильно похудела и теперь носит на голове аккуратные косынки, будто пытаясь скрыть последствия химиотерапии. Но журналист Денис Сорокин считает, что слухи о раке —это хитрый ход, поэтому они неслучайно возникли именно накануне выступлений Лаймы. Он нашел объяснение скандалу вокруг Вайкуле, подчеркнув, что таким образом к ней просто привлекают интерес. Сорокин добавил, что певица обычно не собирала аншлаги в залах на концертах, а значит, пиар ей не помешает. Эти сплетни могла запустить даже не сама артистка, а близкие ей люди, предположил он.

«Чтобы продать билеты», — объяснил журналист в беседе с порталом BLITZ.center.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Скатывается: на «возрастной» Наргиз поставили крест Скатывается: на «возрастной» Наргиз поставили крест Читать далее 5 августа 2022
44-летняя Федорова засветилась в бикини: народ ахнул 44-летняя Федорова засветилась в бикини: народ ахнул Читать далее 5 августа 2022
Не врала: настоящая причина отъезда Пугачевой из России подтвердилась Не врала: настоящая причина отъезда Пугачевой из России подтвердилась Читать далее 5 августа 2022
«Начинаем вторую главу»: Анна Asti сделала загадочное заявление «Начинаем вторую главу»: Анна Asti сделала загадочное заявление Читать далее 5 августа 2022
«Мама Стифлера» похвасталась сотнями любовников: все благодаря «Американскому пирогу» «Мама Стифлера» похвасталась сотнями любовников: все благодаря «Американскому пирогу» Читать далее 5 августа 2022
Гузеева без работы: объявлено о закрытии «Давай поженимся» Гузеева без работы: объявлено о закрытии «Давай поженимся» Читать далее 5 августа 2022
Зрители больше не увидят «Поле чудес»: вот что случилось Зрители больше не увидят «Поле чудес»: вот что случилось Читать далее 5 августа 2022
Алсу показала редкое фото мамы: она оказалась настоящей красавицей Алсу показала редкое фото мамы: она оказалась настоящей красавицей Читать далее 5 августа 2022
Признаки рака появились у Заворотнюк задолго до диагноза – но никто не заметил Признаки рака появились у Заворотнюк задолго до диагноза – но никто не заметил Читать далее 5 августа 2022
Изготовление памятника Шатунову превратили в народное шоу Изготовление памятника Шатунову превратили в народное шоу Читать далее 5 августа 2022
Related video