Слухи о раке – хитрый ход: скандалу вокруг Вайкуле нашли объяснение

Последние пару недель выдались тревожными для поклонников Лаймы Вайкуле. Источники сообщали, что у 68-летней артистки случился рецидив онкологии, которую она победила много лет назад. Якобы сейчас певица восстанавливается в своем доме в Юрмале после длительного лечения. Сплетни только подогрел приезд Аллы Пугачевой в Латвию — в Сети предполагали, что Примадонна хочет поддержать больную подругу.

Вскоре Вайкуле сама вышла на связь с подписчиками, анонсировав скорые концерты. Фанаты заметили, что артистка сильно похудела и теперь носит на голове аккуратные косынки, будто пытаясь скрыть последствия химиотерапии. Но журналист Денис Сорокин считает, что слухи о раке —это хитрый ход, поэтому они неслучайно возникли именно накануне выступлений Лаймы. Он нашел объяснение скандалу вокруг Вайкуле, подчеркнув, что таким образом к ней просто привлекают интерес. Сорокин добавил, что певица обычно не собирала аншлаги в залах на концертах, а значит, пиар ей не помешает. Эти сплетни могла запустить даже не сама артистка, а близкие ей люди, предположил он.