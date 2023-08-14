Слухи о прошлом Крючковой не подтвердились: вот о чем соврал Малахов

За годы своей карьеры Андрей Малахов взял интервью у сотен российских и советских звезд. Журналист смог найти подход даже к самым капризным знаменитостям. Однако не все артисты остались в восторге от общения с телеведущим.

Например, в памяти у Светланы Крючковой хранится довольно неприятный инцидент. Малахов однажды поинтересовался у актрисы, кто первым исполнил знаменитую песню «Черное и белое», прозвучавшую в фильме «Большая перемена».

Крючкова удивилась такому вопросу, ведь ей казалось, что все знают, как она лично исполняла романс на съемках. Более того, его специально для актрисы написал композитор Эдуард Колмановский, очарованный ее вокальным талантом.

Однако Малахов начал убеждать звезду кино, что на самом деле композицию пела другая женщина. От такого вранья о своем прошлом Крючкова пришла в негодование.