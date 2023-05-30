Слухи о пагубной привычке Яринки из «Свадьбы в Малиновке» подтвердились

Валентина Николаенко пожертвовала многим ради кино. Будучи студенткой ЛГИТМиКа, она снялась в фильме «Не забудь... станция Луговая», после чего ее отчислили из вуза. По правилам заведения молодым студентам было запрещено играть в кино. Но Николаенко и впоследствии поступала так, как нравится ей. Однажды это привело ее к одной неприятности.

В 60-х актриса получила роль гордой Яринки в комедии «Свадьба в Малиновке». Несмотря на то, что Валентина Петровна блестяще сыграла в этой картине, ее дальнейшая карьера пошла на спад. Ходили слухи, что актриса пристрастилась к алкоголю и азартным играм и стала нищей. Это почти оказалось правдой.

У Николаенко не было пристрастия к спиртному, а вот покер она обожала. Когда актриса получила за роль Яринки 1500 рублей, то сразу же поняла, на что она их потратит. В итоге Николаенко проигралась в пух и прах до копейки. А это были огромные деньги.

После этого ее дела пошли плохо. В итоге Валентина Петровна ушла из кино и театра и занялась дубляжом. Позднее она стала преподавать начинающим артистам актерское мастерство.

Иногда Николаенко все же появляется в кино. Например, ее можно увидеть в сериале «Кодекс чести». Она уже не та красавица Яринка: артистка поправилась, ее кожа испещрена морщинами, а взгляд стал жестче. Возможно, карьера Николаенко сложилась бы иначе, если бы не тот легкомысленный поступок юности.