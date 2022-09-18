«Случилось несчастье»: почему Лещенко с женой наотрез отказались стать родителями

Певец мечтал о наследниках, но не сложилось.

Лев Лещенко добился больших успехов на эстраде – его знают и любят миллионы россиян, но личная жизнь певца омрачена драмой. За свою долгую жизнь артист так и не обзавелся детьми.

Первая жена певца, Алла Абдалова, мечтала о ребенке, но Лещенко был против – он добился первых успехов в карьере, а дети могли помешать восхождению на звездный олимп. Со второй женой, Ириной Лещенко, исполнитель хотел завести наследников, но планам помешало здоровье женщины.

«Со мной случилось несчастье, которое потом еще раз случилось. И это определило мою большую проблему», – загадочно говорит супруга звезды.

Лев Лещенко подумывал об усыновлении, но в итоге не решился брать на себя такую ответственность.