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«Случилось несчастье»: почему Лещенко с женой наотрез отказались стать родителями

18 сентября 2022 09:00
«Случилось несчастье»: почему Лещенко с женой наотрез отказались стать родителями

Певец мечтал о наследниках, но не сложилось.

 

Лев Лещенко добился больших успехов на эстраде – его знают и любят миллионы россиян, но личная жизнь певца омрачена драмой. За свою долгую жизнь артист так и не обзавелся детьми.

Первая жена певца, Алла Абдалова, мечтала о ребенке, но Лещенко был против – он добился первых успехов в карьере, а дети могли помешать восхождению на звездный олимп. Со второй женой, Ириной Лещенко, исполнитель хотел завести наследников, но планам помешало здоровье женщины.

«Со мной случилось несчастье, которое потом еще раз случилось. И это определило мою большую проблему», – загадочно говорит супруга звезды.

Лев Лещенко подумывал об усыновлении, но в итоге не решился брать на себя такую ответственность.

«Знаю артистов, которые брали детей, потом отдавали их. Я бы не хотел следовать этому примеру», – рассказывал Лещенко в программе «Легенда» на RTVI.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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