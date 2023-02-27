Случилось чудо: это фото Ермаковой из «Дома-2» не просто так ошарашило народ

Надежда Ермакова прославилась благодаря проекту «Дом-2». Участие в шоу подарило знаменитости армию поклонников, которые неизменно следят за каждым ее шагом. Сама же Ермакова старается быть откровенной с многочисленными фанатами.

Звезда экрана не скрывала: она мечтает стать матерью, однако проблемы со здоровьем не позволяют ей это сделать. Несколько лет назад врачи диагностировали ей апластическую анемию, из-за которой она не могла зачать ребенка. Но, судя по всему, Ермаковой удалось вылечиться.

Дело в том, что в ее Telegram-канале появилась серия снимков, сделанных фотографом Светланой Мироновой , на которых она позирует в алом обтягивающем платье, подчеркивающем заметные перемены в области ее талии. В подписи же Ермакова призналась, что долго не хотела делиться этими кадрами.

«Можно показывать... Уже не так страшно», — написала телезвезда.

Подписчики Ермаковой сразу же решили, что речь идет о долгожданной беременности, хотя сама знаменитость так и не подтвердила этого. В комментариях они начали поздравлять ее с будущим пополнением, не скупясь на пожелания счастья.