Случайно проговорилась: правда о личной жизни Асмус вышла наружу

Актриса рассказала, кто будет заботиться о ней ближайшие несколько недель.

Кристина Асмус призналась подписчикам в соцсетях, что получила травму на работе. По ее словам, спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» оказался для нее таким экспрессивным, что на одном из показов она «заработала» надрыв коленной связки. Асмус некоторое время страдала от боли, но в итоге все-таки обратилась к врачам.

Теперь она должна несколько недель провести в специальном ортезе и компрессионных чулках. Правда, этими правилами актриса пренебрегает ради новых съемок. Асмус поспешила успокоить поклонников и случайно проговорилась, что за ней есть кому ухаживать.

«Под наблюдением врачей, продюсеров и молодого любовника», — обронила Кристина.

Напомним, с прошлой осени Асмус приписывают отношения с актером Романом Евдокимовым. Он на 6 лет моложе актрисы и служит в том же театре им. М.Н. Ермоловой, что и она. Пару неоднократно замечали вместе папарацци, однако официально актеры не объявляли о своем романе. После развода с Гариком Харламовым Кристина предпочитает скрывать от публики перемены в личной жизни.