Случайно показала лишнее: при виде 140-килограммовой пышки станет не по себе

Сегодня модели plus-size чувствуют себя намного вольготнее, чем раньше. Яркий тому пример — 140-килограммовая Оливия Мессина из Канады.

Девушка гордится своими пышными формами и подчеркивает их откровенными нарядами. Она облачается в пикантные платья и юбки, которые оголяют ее прелести. Но не все зрители рады такому зрелищу.

Недавно Оливия поделилась снимком, на котором она предстала в синем топе и в мини-юбке с бахромой. Эффектный наряд облегал пышную фигуру Мессины и обнажал все недостатки ее тела, а именно целлюлит на руках и бедрах.

Подписчики модели пришли к выводу, что Оливии пора прекращать такие эксперименты. По их словам, она утратила чувство меры и уже не понимает, когда надо остановиться.

«Выглядит очень пошло», «Такие наряды не для нее», «Эта юбка почти ничего не прикрывает», «Твой образ очень неудачный», — пишут пользователи Сети под вызывающим и провокационным снимком Оливии.

Мессина не в первый раз подвергается нападкам со стороны общества. Как-то ее раскритиковали за белый наряд, который сделал ее фигуру шарообразной. Модель забыла, что в ее случае со светлыми оттенками нужно быть предельно острожной.